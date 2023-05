Donna soccorsa in strada: "Aggredita da mio marito"

Una donna soccorsa in strada per diverse contusioni e portata all'ospedale. L'episodio poco prima delle 3 della notte tra lunedì 15 e martedì 16 maggio in via Alserio, zona Zara.

Sul posto un'ambulanza del 118 e i carabinieri. A causa delle diverse contusioni riportate, la ferita, 39 anni, è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano.

Ai militari la 39enne ha riferito di essere stata aggredita dal marito. Sia l'uomo che la donna erano molto ubriachi e lei, per questo motivo, non è stata in grado di fornire ulteriori dettagli.