Donna aggredita e picchiata per strada

Una donna trovata con contusioni in tutto il corpo, soccorsa e portata all'ospedale. L'accaduto all'alba di domenica 16 luglio, intorno alle 5, in viale Lombardia a Rozzano, hinterland sud di Milano.

La ferita, una 40enne, è stata soccorsa e trasportata al Policlinico in codice giallo. Sul posto, oltre a un'ambulanza del 118, anche i carabinieri.

La vittima, trovata in stato confusionale, ai militari ha riferito di essere stata aggredita da un uomo che aveva conosciuto poco prima all'interno di un pub. In corso gli accertamenti per fare luce su quanto accaduto, anche a partire dalle immagini registrate dalle telecamere della zona.