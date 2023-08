Donna aggredita col tirapugni e rapinata da tre uomini a Milano

In tre l'hanno aggredita, colpita con un tirapugni e rapinata. È quanto ha subito da una donna di 36 anni nella serata di martedì 1 agosto in via Padova.

In base a quanto ricostruito dalla questura sulla base della testimonianza della vittima, la 36enne, di origine marocchina, è stata avvicinata da tre sconosciuti intorno alle 22. Uno di loro, senza proferire parola, l'ha colpita allo stomaco con un tirapugni. Il tutto per rubarle il portafogli, nel quale aveva peraltro solo pochi contanti e i documenti.

Una volta che si è ripresa dai colpi, la donna ha chiamato un taxi. Arrivata a casa ha avuto un malore e ha chiamato soccorsi e polizia per denunciare l'accaduto. Trasportata in codice verde all'ospedale San Paolo di Milano, è stata poi ascoltata dagli agenti, ai quali ha riferito come i tre aggressori fossero presumibilmente egiziani.

Pochi giorni fa un'altra ragazza, 21 anni, era stata scaraventata a terra e presa a calci da un rapinatore mentre stava rincasando. L'aggressione era avvenuta nella notte tra venerdì e sabato, intorno alle 3.40, in via Brofferio angolo piazza Bausan, zona Bovisa. In questo caso il responsabile, un 29enne egiziano irregolare in Italia, era stato poi intercettato e arrestato dalla polizia.