Donna aggredita e picchiata, trovata col volto tumefatto: "Non ricordo nulla"

Una donna è stata trovata con il volto tumefatto e in stato confusionario. L'episodio è avvenuto poco prima delle 8 di martedì 1 settembre in via Serlio, nelle adiacenze di piazzale Lodi. Ascoltata dai poliziotti ha detto di non ricordare cosa le fosse accaduto.

Gli agenti della polizia di Stato sono intervenuti sul posto dopo la segnalazione di una presunta lite in famiglia. Al loro arrivo però la vittima, una 34enne marocchina, che aveva il volto livido, ha detto di essere stata aggredita da un uomo ma di non sapere esattamente cosa le fosse accaduto né chi l'avesse picchiata.

La donna è stata accompagnata in codice verde all'ospedale Policlinico di Milano. Sentita nuovamente dai poliziotti ha raccontato di aver ospitato in casa due connazionali ma di non ricordare nient'altro sulle circostanze dell'aggressione, che le ha causato ecchimosi al viso. Sono in corso le indagini della questura per identificare gli aggressori.