La donna che evade per andare a bere il caffè al bar

Un caffè amarissimo. Una donna di 35 anni, cittadina del Guatemala con precedenti, è stata arrestata venerdì mattina a Milano con l'accusa di evasione dopo essere stata sorpresa al bar anche se, teoricamente, non poteva uscire di casa.

Le manette per lei sono scattate alle 8.30, quando l'equipaggio di una Volante del commissariato Greco Turro, che già la conosceva, l'ha vista scendere da un taxi in piazzale Istria. I poliziotti l'hanno osservata a distanza e l'hanno vista entrare in un bar, quindi appena è uscita l'hanno bloccata.

La donna, che vive a pochi chilometri di distanza e che si trovava agli arresti domiciliari, non ha saputo fornire nessuna spiegazione che potesse giustificare la sua "gita" ed è quindi stata dichiarata in arresto.