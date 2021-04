La donna insospettabile che trasporta 4 chili di cocaina in un sacchetto di plastica

Il controllo è scattato nella serata del 9 aprile, in via Filzi a Cormano, alle porte di Milano

Una donna di 51 anni è stata sorpresa con quattro chili di cocaina in auto dai carabinieri di Cormano. Per lei, incensurata, sono scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

A riferirlo sono gli stessi militari. Il controllo è scattato nella serata del 9 aprile, in via Filzi a Cormano, alle porte di Milano. La donna è stata fermata alla guida di un’autovettura per un controllo alla circolazione stradale. Dopo la perquisizione veicolare e personale, sono stati trovati circa quattro chili di cocaina, suddivisi in 11 panetti, occultati all'interno di un sacchetto posta dietro al sedile del conducente.

La droga, il telefono cellulare e l'autovettura sono stati sottoposti a sequestro, mentre l'arrestata, una cittadina italiana, è stata rinchiusa nel carcere San Vittore di Milano.

La droga sequestrata a Cormano