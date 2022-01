La donna con un chilo e mezzo di droga in casa

Pochi grammi in tasca. Il resto a casa. Una donna di 32 anni, un'italiana con precedenti, è stata arrestata mercoledì pomeriggio a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo che in casa sua è stato scoperto oltre un chilo di droga.

Per lei i guai sono iniziati verso le 14 in via Bazzi, quando due agenti in moto l'hanno fermata per un normale controllo. Perquisendo la 32enne, che ha già avuto in passato guai con la giustizia proprio per spaccio, i poliziotti le hanno trovato in tasca alcuni grammi di marijuana.

A quel punto, anche in virtù dei precedenti, gli investigatori hanno deciso di estendere la perquisizione anche nel suo appartamento, una casa a Vizzolo Predabissi. Dall'abitazione sono saltati fuori due buste termosaldate, ognuna da 700 grammi ciascuna, e altri 100 grammi di "erba". Per la donna, che non ha un'occupazione fissa, sono così scattate le manette.