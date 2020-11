Comasina, 'coca' in borsa e mini market della droga in casa: arrestata 46enne

Una 46enne è finita in manette dopo che durante un controllo i poliziotti hanno trovato cocaina all'interno della sua borsa e altri stupefacenti in casa. L'accaduto in via Bisanti, zona Comasina, nel pomeriggio di lunedì 23 novembre.

La donna, un'italiana con precedenti per reati legati alla droga, si trovava in auto con un'altra persona quando gli agenti della volante l'hanno fermata. Nella sua borsetta sono stati rinvenuti 50 grammi di cocaina e a quel punto è scattata una perquisizione domicilare.

Nell'appartamento della pusher, la polizia ha trovato altri 43 grammi di 'coca', 360 di hashish e 130 di marijuana. Una sorta di mini market della droga. Trovati in casa anche 2600 euro in contante, che sembrerebbero il provento dell'attività di spaccio. La 46enne a quel punto è stata tratta in arresto.