La donna che si mette davanti al bus Atm e lo blocca per un'ora

Si è piazzata davanti al mezzo. E, su tutte le furie, è rimasta lì per 60 minuti. Una donna di 34 anni, italiana, è stata denunciata mercoledì sera a Milano con l'accusa di interruzione di pubblico servizio dopo aver bloccato per un'ora un bus di Atm.

Il suo "show" è andato in scena poco dopo le 21 in via Bagarotti, in zona Baggio. La donna, scesa da un pullman della linea 63, si è messa al centro della strada e ha iniziato a colpire con pugni e schiaffi il parabrezza del bus, con il conducente che non ha potuto fare altro che fermare la corsa e allertare le forze dell'ordine.

Dopo circa un'ora - con tutta la linea ferma - la 34enne è stata bloccata dalla polizia e indagata a piede libero. Sembra, stando a quanto riferito dai testimoni, che la donna poco prima avesse litigato con due persone poi salite a bordo. Da qui la sua decisione di "sequestrare" il pullman con i passeggeri a bordo.