Monte Stella, donna cade dal ponte pedonale: molto grave

Una donna di 55 anni portata all'ospedale in codice rosso dopo una caduta da un ponte pedonale. L'accaduto nel pomeriggio di venerdì 28 gennaio, in viale Alcide de Gasperi, vicino al Monte Stella, zona nord di Milano.

Sul posto, nella carreggiata verso il centro città, sono intervenute due ambulanze del 118 e la polizia locale di Milano. A causa dei gravi traumi riportati nell'impatto al suolo, dopo un volo di circa 4 metri, la signora è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano.

Al lavoro sul posto gli agenti della locale, per fare chiarezza sulle cause della caduta: al momento non è chiaro se è stata volontaria o accidentale e non si esclude alcuna ipotesi.