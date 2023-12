Donna chiama la polizia: "Grazie per quello che fate", poi regala panettoni agli agenti. Video

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una telefonata non per chiedere aiuto o dare un allarme. Ma semplicemente per dire grazie. Da un lato della cornetta la centrale operativa della questura di Milano. Dall'altro, la signora Marisa che giovedì mattina ha voluto fare i suoi personalissimi auguri ai poliziotti meneghini.

Così la donna ha contattato via Fatebenefratelli e ha ringraziato gli agenti, che l'hanno poi raggiunta a casa. Attraverso la radio di una di loro, la signora ha poi parlato nuovamente con la centrale: "Sono la signora Marisa, volevo ringraziarvi tutti per la costante sicurezza che ci date. Auguri a voi e alle vostre famiglie, grazie ancora per tutto quello che fate per noi a tutela della nostra sicurezza".

"Signora la ringraziamo, siamo sempre a vostro servizio. Le auguriamo un felice e sereno Natale e buon anno", la risposta dell'operatore. La stessa donna ha poi regalato dei panettoni alle donne e gli uomini in divisa che le avevano fatto visita.