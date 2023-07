Donna colpita alla testa da tre uomini per 100 euro

In tre l'hanno aggredita e colpita alla testa per rapinarla dello smartphone e di 100 euro. L'aggressione alle 3 di domenica mattina in corso Lodi, dove sono intervenuti polizia di Stato e 118.

Vittima della rapina una 47enne ucraina, che è stata soccorsa e trasferita in codice verde al Policlinico di Milano a causa dei colpi ricevuti al capo.

Agli agenti la donna ha riferito che tre uomini, presumibilmente nordafricani, l'avevano aggredita colpendola alla testa a mani nude, per poi portarle via il cellulare e i 100 euro in contanti che aveva con sé.