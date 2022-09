La donna che impugna un coltello durante una lite tra vicini

Durante una lite tra vicini, ha brandito un coltello fino a quando un uomo non l'ha fermata. L'accaduto poco prima delle 16 di lunedì 12 settembre, in via degli Umiliati, nel quartiere periferico di Ponte Lambro.

Sul posto sono intervenuti 118 e carabinieri. La signora, 39 anni, è stata soccorsa per alcune contusioni e abrasioni e perché si trovava in uno stato alterato, non è chiaro se dopo aver assunto stupefacenti.

In corso gli accertamenti dei militari per capire meglio cosa è successo. In base a una prima ricostruzione, sembra che la 39enne, in preda a uno stato alterato, abbia impugnato un coltello durante una lite con un vicino. Lui, poi, sarebbe riuscito a fermarla e disarmarla.

Soccorsa dal 118, la donna ha detto di sentirsi male e per questo un'ambulanza l'ha accompagnata in codice rosso all'ospedale Fatebenefratelli di Milano.