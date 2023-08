Quadrilatero, deruba un'altra donna del portafogli con 1300 euro: presa

Furto da DMag, il noto outlet in pieno Quadrilatero della moda. Intorno alle 13 di giovedì 10 agosto una 46enne israeliana che si trovava nel negozio di via Bigli si è accorta che dalla sua borsa mancava il portafogli in cui aveva circa 1300 euro. La responsabile del furto, una 35enne bulgara senza fissa dimora e con precedenti, è stata intercettata e arrestata.

Il personale del negozio, avvisato dalla vittima del furto, ha chiamato il 112 e sul posto è intervenuta la polizia di Stato. La 46enne ha riferito come si fosse accorta di una donna che le girava intorno in modo sospetto e che poi, proprio mentre si era accorta che il portafogli era sparito, si allontanava in fretta.

Fermata grazie ai commessi del negozio e agli agenti e incastrata dalle telecamere, la 35enne è finita in manette con l'accusa di furto con destrezza. Il portafogli invece è stato recuperato e riconsegnato alla proprietaria.