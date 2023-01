Donna dispersa: trovata morta nel fiume

Una donna anziana era scomparsa e i vigili del fuoco avevano setacciando la zona per cercare di ritrovarla. Nella mattinata il suo corpo è stato ritrovato nel fiume Adda.

Le ricerche erano in corso dall'una di mercoledì 18 gennaio a Trezzo sull'Adda, hinterland est di Milano. In azione sette squadre dei vigili del fuoco, che insieme ad alcuni volontari avevano scandagliando l'area attorno al corso del fiume Adda.

Alle 10 di mattina le ricerche avevano dato esito ancora negativo. Poco dopo il triste ritrovamento nei pressi di una diga. La signora era andata a Trezzo in auto. L'ipotesi è che si possa essere trattato di un gesto volontario.

Dove e come chiedere aiuto

Parlare di suicidio non è semplice. Se stai vivendo una situazione di emergenza puoi chiamare il 112. Se sei in pericolo o conosci qualcuno che lo sia puoi chiamare il Telefono Amico al numero 02 2327 2327 (servizio attivo tutti i giorni dalle 10 alle 24) oppure puoi metterti in contatto con loro attraverso la chat di Whatsapp al numero 345 036 1628 (servizio attivo tutti i giorni dalle 18 alle 21). Altrimenti puoi rivolgerti a Samaritans Onlus al numero 06 77208977 (costi da piani tariffari del tuo operatore), un servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.