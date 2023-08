Litiga col compagno in vacanza e si ferisce da sola all'addome con un coltello

Una donna sulla trentina si sarebbe ferita da sola, con un'arma da taglio, all'addome al culmine di una lite con il compagno, in un'abitazione del Nisseno. È successo verso mezzanotte della serata tra il 7 e l'8 agosto a Milena, centro di quasi 3mila abitanti in provincia di Caltanissetta, dove la coppia, residente nella Città metropolitana di Milano, si trovava in vacanza presso i genitori di lui.

Secondo quanto si apprende, la donna è stata portata dai sanitari del 118 all'ospedale di Agrigento dove è stata operata e si trova ora ricoverata, non in pericolo di vita. I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno ricostruito le fasi della lite: dopo la discussione con il compagno, un 37enne, la donna avrebbe afferrato un coltello da cucina e si sarebbe ferita all'addome. Le indagini sono comunque in corso.