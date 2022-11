Donna si scaglia contro i poliziotti: un agente ferito

Prima si è rifiutata di dire come si chiamava. Poi si è scagliata contro i poliziotti, tanto che uno di loro è rimasto ferito al braccio. E alla fine è stata arrestata. L'accaduto nella notte tra giovedì 17 e venerdì 18 novembre, verso le 3, in via Vittorio Veneto, zona Porta Venezia. Protagonista una 39enne polacca.

La donna, incensurata, davanti agli agenti si è rifiutata di fornire le proprie generalità, cercando di eludere un controllo. Ne è nata una colluttazione, nella quale un poliziotto è rimasto ferito (medicato in ospedale gli è stata assegnata una prognosi di 10 giorni). La 42enne intanto è stata arrestata per resistenza a pubblico ufficiale.