Cadono le mattonelle del bagno: donna ferita in tribunale a Milano

Colpita alla testa e ricoverata in ospedale. Un'addetta alle pulizie del tribunale di Milano è rimasta ferita lunedì pomeriggio nel palazzo di giustizia meneghino per il distacco di alcune piastrelle in uno dei bagni destinati al pubblico dell'ufficio gip, al settimo piano.

Stando a quanto appreso, la signora stava pulendo i bagni mentre è stata centrata da una decina di mattonelle. La vittima è stata colpita al capo e ha riportato ferite, escoriazioni e un trauma cranico. Soccorsa dal 118, è stata accompagnata in pronto soccorso con giramenti di testa e nausea, ma fortunatamente in condizioni non preoccupanti.

Dell'incidente è stata informata anche l'Anm, l'associazione nazionale magistrati che sta raccogliendo in un dossier i report provenienti da tutta Italia sullo stato dell'edilizia giudiziaria.