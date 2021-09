Grave incidente negli uffici del comune di Milano: dipendente ferita in bagno, in ospedale in codice rosso

/ Via Rastrelli, 7

Una donna in codice rosso e l'allarme che parte da una delle sedi dell'amministrazione. Grave incidente sul lavoro giovedì mattina negli uffici del comune di Milano, dove una 65enne - dipendente dell'anagrafe - è rimasta ferita in maniera seria ed è finita al pronto soccorso del Policlinico con un profondissimo taglio al braccio.

Stando a quanto finora appreso da MilanoToday, tutto è successo verso le 10.20 all'interno degli spazi che occupano i servizi funebri di palazzo Marino in via Rastrelli, una traversa di via Larga, dove invece si trova la sede principale dell'anagrafe.

La dipendente comunale è stata trovata a terra nel locale bagno, con il water pesantemente danneggiato. Il primo a soccorrere la vittima è stato un medico in pensione che si trovava lì per sbrigare delle pratiche ed è immediatamente intervenuto. Poi sono giunti gli equipaggi di due ambulanze, che hanno trasportato la 65enne al pronto soccorso con il codice di massima gravità. Nell'incidente la donna ha perso molto sangue - sembra abbia riportato la recisione dell'arteria di un braccio - e le sue condizioni sono giudicate delicate.

In via Rastrelli sono arrivati anche gli agenti della polizia locale - coordinati dalla procura -, cui spetterà il compito di accertare eventuali responsabilità e delineare con precisione la dinamica dell'incidente. Resta da chiarire - secondo le ricostruzioni apprese - come la rottura del bagno sia collegata alla ferita della dipendente comunale, che potrebbe essere tagliata proprio cadendo sui "cocci". Giovedì sera dal comando di piazzale Beccaria filtravano ancora pochissimi dettagli.