Colpita in testa da un'altra donna con martelletto frangivetro: ferita gravemente

Una 38enne trasportata all'ospedale in codice rosso per un trauma e una ferita alla testa. Questo il risultato di una lite tra due donne degenerata in un'aggressione in cui la più giovane, 28 anni, ha colpito la vittima con un martelletto frangivetro. L'accaduto nel pomeriggio di domenica 15 maggio in piazza Allevi a Garbagnate Milanese (Milano).

Sul posto è intervenuto il 118, che ha trasportato la 38enne in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. Nonostante la lesione con sanguinamento e il trauma cranico, al momento dell'arrivo dei soccorritori, riferisce l'Azienda regionale emergenza urgenza, la donna era sveglia.

Soccorsa anche la 28enne, portata in codice verde all'ospedale di Garbagnate. I rilievi per ricostruire la dinamica dell'accaduto sono affidati ai carabinieri di Rho.