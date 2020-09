Porta Vittoria, donna travolta all'improvviso da un grosso ramo: gravi traumi alle gambe

Una donna di 57 anni ha riportato diversi traumi alle gambe dopo essere stata improvvisamente travolta dalla caduta di un grosso ramo. L'accaduto in piazza Grandi, zona Porta Vittoria, verso le 15 di lunedì 7 settembre. Sul posto sono accorsi 118, con ambulanza e automedica, vigili del fuoco e polizia locale.

L'incidente

Dopo essere stata soccorsa sul posto dagli operatori del 118, per via dei molteplici traumi riportati agli arti inferiori, la signora è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano. Al momento dell'arrivo dei sanitari, la donna era cosciente e le sue condizioni non sarebbero gravi.

Ad accorrere sul luogo dell'incidente anche due mezzi del vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l'area dopo aver verificato se vi fossero altri rami suscettibili di caduta. Ad effettuare accertamenti sul ramo, precipitato sulla carreggiata dopo essersi staccato da un olmo di grosse dimensioni, gli agenti della locale.

Sull'episodio è stato subito informato il Comune di Milano e l'assessore al verde, Pierfrancesco Maran ha assicurato che si tratta di una delle piante che vengono periodicamente sottoposte a controllo perché si trovano in aree molto frequentate dai cittadini. L'ultima verifica, che sarebbe stata effettuata a marzo, non aveva permesso di riscontrare alcuna criticità. Al momento sono stati rimossi i pezzi monchi, compresi quelli di un'altra pianta che è rimasta danneggiata durante la caduta del ramo che ha colpito la 57enne.