Donna trovata a bordo strada ferita e incosciente: l'allarme dato dal fidanzato

Era a terra, sull'asfalto. Svenuta, priva di sensi. Un trauma cranico serio, ma nessun'altra ferita. Mistero nella notte a Senago, nel Milanese, dove una ragazza di 28 anni, italiana, è stata trovata ferita in via Alcide De Gasperi pochi minuti prima delle due.

Stando a quanto finora ricostruito, l'allarme era scattato ore prima, in serata, quando il fidanzato e la mamma della giovane - che lavora come commessa in un negozio - non l'avevano vista tornare a casa dopo il turno. Dopo ore di ricerche, la 28enne è stata rintracciata proprio in via De Gasperi, a bordo strada. Al momento dell'arrivo dei carabinieri e dei soccorritori, la vittima era incosciente: caricata in ambulanza, è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda, dove si trova ancora ricoverata in condizioni delicate a causa di un grave trauma cranico.

Cosa sia successo nelle ore precedenti, mentre la giovane verosimilmente tornava a casa, non è ancora chiaro. I militari della compagnia di Rho stanno recuperando le immagini delle telecamere di videosorveglianza che si trovano sulla strada e stanno aspettando di parlare con lei, che comunque non è in pericolo di vita.

Non è escluso che la 28enne sia rimasta vittima di un pirata della strada, che potrebbe essersi allontanato dopo averla investita, né che sia stata aggredita, anche se l'assenza di altri segni di violenza sul corpo sembra allontanare questa ipotesi. Possibile anche, ma saranno solo le indagini a dirlo, che la ragazza abbia accusato un malore e che sia poi caduta, procurandosi così il trauma alla testa.