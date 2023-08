Milano, donna aggredita in strada: ferita con un tirapugni

Il colpo al fianco, sferrato senza dire nulla. Poi la fuga con il bottino. Una donna di 36 anni, di origini marocchine, ha denunciato alla polizia di essere stata aggredita e rapinata mercoledì sera in via Padova da tre uomini, che lei stessa ha descritto come nordafricani.

Il raid del branco è avvenuto verso le 22 in via Padova. Lì, la vittima è stata bloccata dai tre e poi colpita con un tirapugni da uno del gruppo. Preso il portafogli, con all'interno pochi contanti e i documenti, i rapinatori sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce.

Dopo essersi ripresa, la donna ha preso un taxi ed è tornata a casa, dove ha però accusato forti dolori e si è così convinta a chiamare la polizia. La vittima, già ascoltata dagli agenti, è stata trasportata in codice verde al pronto soccorso del San paolo per essere medicata.