Finestra si stacca da un palazzo e le cade addosso: donna ferita alla testa

Una finestra si è staccata da un palazzo in viale Gorizia ed è precipitata su una donna che stava passando a piedi. L'incidente poco prima delle 17 di lunedì 24 luglio, all'altezza del civico 34.

Sul posto sono intervenuti 118, con due ambulanze, e la polizia locale di Milano. Colpita alla testa, la signora, una cinquantenne, è stata soccorsa e trasportata in codice giallo all'ospedale Policlinico di Milano. Non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Ai ghisa sono affidati tutti i rilievi che serviranno ad accertare le cause dell'incidente, che avrebbe potuto avere conseguenze anche più gravi.