Si ribalta col suv e finisce in un fosso: salvata da un agente fuori servizio

Una donna di 33 anni è stata salvata da un agente della polizia locale di Peschiera Borromeo (Milano) fuori servizio. Il fatto nelle scorse ore.

Secondo quanto è trapelato, la donna stava guidando sulla Vecchia Paullese in zona Mediglia quando, per cause da accertare, ha perso il controllo del suo suv ed è finita in un fossato ribaltandosi.

L'agente ha visto la scena e si è precipitato a soccorrere la guidatrice. L'abitacolo era dentro 60 centimetri d'acqua e si stava rapidamente allagando. La donna, sotto choc per la botta e completamente bagnata con l'acqua gelida, stava disperatamente cercando di uscire dalla macchina.

L'uomo è riuscito a tirare fuori la 33enne e a chiamare i soccorsi. Portata in ospedale per precauzione, nonostante lo spavento, non è in pericolo di vita.