"Sto morendo": donna resta incastrata nel letto e sviene, salvata dai carabinieri

Quando i carabinieri sono arrivati, ormai era svenuta. Stremata dal dolore e dalle grida, aveva perso i sensi. Incredibile incidente domestico martedì sera in un appartamento in pieno centro a Milano, dove una donna di 43 anni è rimasta ferita in maniera seria dopo essere stata travolta dalla rete metallica del suo letto.

L'allarme è scattato pochi minuti prima di mezzanotte, quando alcuni residenti di via Pantano hanno segnalato al 112 che continuavano a sentire una voce femminile che urlava con insistenza il nome di una donna. Appena i carabinieri del Radiomobile sono arrivati sul posto, hanno individuato una villetta poco distante e hanno capito che le grida arrivavano da lì.

Improvvisamente gli stessi militari hanno sentito urlare "sto morendo" e poi il silenzio. Dopo aver allertato i vigili del fuoco e i soccorritori del 118, gli uomini dell'Arma hanno deciso di non aspettare ulteriormente e di forzare l'ingresso dell'abitazione e la porta finestra riuscendo finalmente a entrare nell'appartamento.

I carabinieri hanno trovato la 43enne svenuta e incastrata nel suo letto contenitore, con un braccio e una gamba bloccati tra il "cassetto" e la rete e il materasso. Liberata, la vittima è poi stata affidata alle cure dei sanitari, che l'hanno trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Gaetano Pini con fratture multiple agli arti. In casa, hanno poi accertato i militari, c'erano i figli minorenni della signora, che non si sono accorti di nulla nonostante le grida della madre che cercava di svegliarli per chiedere aiuto.