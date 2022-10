La donna che resta incastrata con la gamba nella porta della metro

Il piede che resta incastrato nelle porte della metro, l'istante di paura, le abrasioni per liberare il piede 'sacrificando' la scarpa e la denuncia. È la segnalazione arrivata a MilanoToday da parte di una donna residente a Milano. "Solo a distanza di circa 24 ore, dopo aver parzialmente superato lo choc per un’esperienza che rimarrà indelebile nella mia memoria, trovo la forza di raccontare dell’incidente occorso nella metropolitana di Milano, ritenendolo un dovere nell’esclusivo interesse dell’intera collettività, perché non si debba piangere domani su tragedie che avrebbero potuto essere evitate", scrive.

"Il 10 ottobre 2022, intorno alle 11 - racconta la donna - sono rimasta incastrata con la gamba destra tra le porte del convoglio in partenza dalla stazione metropolitana Duomo di Milano direzione Comasina. Solo con la forza della sopravvivenza sono riuscita a divincolarmi lasciando a bordo la 'ciabatta aperta' recuperata nella stazione successiva, lasciata da qualcuno che a bordo del treno aveva assistito alla scena. Le virgolette per 'ciabatta aperta' per sottolineare che se si fosse trattato di una scarpa chiusa oggi non sarei stata qui a raccontare l’accaduto".

"Ho riportato escoriazioni all’altezza del ginocchio e una fortissima tachicardia - spiega - ma non ho avuto la forza di raggiungere il pronto soccorso per farmi visitare né di segnalare immediatamente agli addetti e alle forze di polizia l’accaduto. Volevo solo ritrovarmi al sicuro tra le mura di casa. È evidente che il sistema di sicurezza, che dovrebbe impedire la partenza dei treni se le porte non sono ermeticamente chiuse, non ha funzionato. Ed è evidente anche che non funziona il sistema di controllo. Il mio racconto è verificabile dalle registrazioni dei video di sicurezza presenti nella metropolitana. Ho segnalato l’accaduto alla Atm invitando la società a porre in essere ogni azione al fine di assicurare la sicurezza e l’incolumità dei viaggiatori", conclude.