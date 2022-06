Ragazza di 22 anni, incinta al quinto mese, cade dal balcone e muore

Una ragazza di 22 anni, incinta al quinto mese di gravidanza, è morta nel pomeriggio di lunedì 27 giugno a Brugherio, in Brianza. La 22enne è deceduta in seguito a una caduta dal balcone di un'abitazione al secondo piano del complesso dell'Edilnord. Per la ragazza non c'è stato nulla da fare.

I soccorritori del 118 giunti in viale De Portici poco dopo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Nell'abitazione si sono precipitati i carabinieri della compagnia di Monza che hanno avviato le indagini per far luce sull'accaduto e hanno ascoltato i familiari della donna, che vive nell'appartamento con il marito. I rilievi sono proseguiti per diverse ore: si indaga per capire che cosa sia avvenuto nella casa poco prima del dramma e se al momento dell'accaduto fosse presente qualcun altro nell'abitazione anche in relazione ad alcune testimonianze emerse che hanno riferito di una lite in corso pochi attimi prima della tragedia.