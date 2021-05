Non vuole mettere mascherina su volo Ryanair: insulta e cerca di picchiare tutti

Le immagini diventate virali sui social; una donna ha dato in escandescenza perché non voleva indossare il dispositivo anti-covid. In pochi secondi sull'aereo si è scatenato il caos

Scene di ordinaria follia a bordo di un volo tra Milano e Ibiza. Il video, che circola da qualche giorno soprattutto sui canali Telegram, si è "viralizzato" nelle home page di quasi tutti i quotidiani online italiani.

Secondo quanto si vede, una donna, con probabili problemi psichici, ha dato in escandescenza dopo essere stata invitata dagli altri passeggeri e dal personale di volo ad indossare la mascherina anti-covid a bordo. Come mostrano le immagini riprese con il cellulare da uno dei presenti e postate sui social, la donna non soltanto rifiuta di mettere il dispositivo, ma inizia a reagire, insultando pesantemente tutti le altre persone sull'aereo.

Le immagini sono piuttosto forti, soprattutto quando la passeggera passa dalle parole ai fatti, con calci e insulti ancora più pesanti nei confronti dello steward, che cercava invano, di calmare gli animi e di riprendere in mano la situazione. Gli altri passeggeri, stufi del caos generato dalla donna, hanno prima cercato di convincerla con le buone, per poi lasciarsi andare ad altri insulti. La passeggera è stata bloccata e portata via di forza.

Il filmato, postato sui social, è diventato immediatamente virale, con migliaia di commenti e condivisioni, anche da parte di diversi organi di stampa