Urtata dal treno mentre attraversa i binari finisce contro alta tensione: morta

Stava attraversando i binari nelle adiacenze della stazione quando un treno l'ha urtata e fatta finire contro un palo dell'alta tensione. L'impatto è risultato fatale. Questa una prima ricostruzione del tragico episodio avvenuto nel pomeriggio di venerdì 28 gennaio, verso le 14.15, a Garbagnate Milanese, hinterland nord di Milano. La vittima è una donna di 82 anni.

Sul posto sono intervenuti 118, con ambulanza e automedica, vigili del fuoco, con due mezzi, e carabinieri. Per l'anziana non c'era nulla da fare: i soccorritori hanno dovuto constatarne il decesso sul posto. Tutti i rilievi per approfondire la precisa dinamica dell'incidente mortale sono affidati ai carabinieri della compagnia di Rho.

Il sinistro ha avuto ripercussioni sulla circolazione: i treni della direttrice Milano-Saronno-Novara nord hanno registrato ritardi di circa un'ora in entrambe le direzioni. Non appena verranno ultimate le attività delle forze dell'ordine, il traffico ferroviario dovrebbe tornare alla normalità.