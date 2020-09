Donna travolta da una moto, cade e picchia la testa: in coma

Una donna è andata in coma dopo essere rimasta coinvolta in un grave incidente. L'accaduto in via Ugo Betti, zona Bonola, poco prima delle 15 di giovedì 3 settembre. Sul posto sono intervenuti 118, con ambulanza e automedica, e la polizia locale di Milano.

In base quanto ricostruito la signora, 88 anni, si trovava a piedi quando è stata investita da una moto. L'impatto l'ha fatta cadere malamente e battere la testa. Al momento dell'arrivo dei soccorritori di Areu, la donna a causa del forte trauma cranico si trovava in stato comatoso.

Dopo averle prestato le prime cure sul posto, gli operatori del 118 l'hanno trasportata con l'automedica all'ospedale Fatebenefratelli di Milano, in codice rosso. Sul posto gli agenti della locale per effettuare i rilievi di legge che serviranno a ricostruire l'esatta dinamica del drammatico sinistro.