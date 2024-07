Turista americana si sente male sulle terrazze del Duomo: spettacolare salvataggio (video)

Una donna è stata salvata mentre era sulle guglie del Duomo. Intorno alle 18 di sabato, infatti, il Saf (speleo-alpino-fluviale) dei vigili del fuoco di Milano ha soccorso una turista americana originaria di Brooklyn di 39 anni in vacanza in questi giorni in Italia.

Secondo quanto è emerso, la 39enne, mentre si trovava ad ammirare il suggestivo panorama delle Terrazze, probabilmente a causa del gran caldo, ha cominciato ad accusare un malore perdendo conoscenza er due volte.

Il salvataggio della donna con la barella

Scattato subito l'allarme, gli "uomini ragno" del comando di via Messina hanno adottato il sistema di soccorso che prevede la discesa attraverso la barella "toboga" utilizzata proprio per queste manovre alpine in ambito metropolitano. La turista, stabilizzata insieme ai sanitari del 118, dopo la discesa è stata affidata alle cure del Policlinico.