Passante trova un donna priva di sensi e in arresto cardiaco per strada

Una donna di 49 anni è stata trovata priva di sensi e in arresto cardiaco da un passante in via Lucio Lombardo Radice, a Magenta (Milano), lunedì pomeriggio. Per aiutare la signora - che aveva anche una ferita sulla testa quasi certamente provocata dalla caduta al suolo - sono intervenuti due equipaggi del 118. Il personale sanitario è arrivato poco dopo le 16, su ambulanza e elisoccorso.

Le condizioni della donna sono subito apparse gravissime. È stata trasportata all'ospedale di Magenta in condizioni disperate, secondo quanto riferito dalla centrale operativa della stessa Azienda regionale emergenza urgenza.

I medici sul posto hanno poi confermato ai carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso che la ferita sulla testa era con molta probabilità dovuta all'impatto col suolo. I militari erano intervenuti anche per escludere che si trattasse di un'aggressione, dopo la prima segnalazione al 112 che riferiva di una persona priva di sensi a terra e con la testa sanguinante.