"Ti taglio la gola": ragazze al ristorante sentono le minacce e salvano una donna

L'ha minacciata al ristorante. Le ha urlato contro, coltello in pugno, al tavolo di un locale. Senza preoccuparsi che fossero in strada, senza preoccuparsi che accanto a loro ci fossero delle ragazze, le stesse ragazze che alla fine hanno salvato la vittima. Un uomo di 50 anni è stato arrestato lunedì sera a Milano con l'accusa di maltrattamenti in famiglia dopo aver aggredito la sua compagna, una 54enne con cui convive da dicembre scorso.

Stando a quanto appreso, la violenza è esplosa verso le 22.30 nel dehor di un ristorante di via San Marco. Lì, il 50enne avrebbe afferrato un coltello e avrebbe urlato alla donna "ti accoltello, ti ammazzo". Alcune ragazze che erano sedute fuori da un locale vicino hanno sentito le urla e sono intervenute, dando poi l'allarme ai carabinieri, che hanno fermato l'aggressore in via della Moscova dopo un breve tentativo di fuga.

I militari hanno ricostruito che i due stanno insieme da dicembre scorso, dopo essersi conosciuti su Badoo. La relazione - ha raccontato la stessa vittima - è diventata subito complicata tra scenate di gelosia ed episodi violenti, come quando lui si è scagliato contro il figlio di lei, la cui unica colpa era stata cercare di difendere la mamma.

Nel pomeriggio di lunedì la 54enne ha così deciso di denunciare il compagno ai carabinieri, ma al ritorno a casa è stata nuovamente aggredita, tanto da finire al Fatebenefratelli con una prognosi di 10 giorni. Proprio mentre lei era in ospedale, l'uomo è tornato alla carica - pretendendo dei soldi per un presunto debito di droga - e poi ha fatto lo stesso mentre lei cenava da sola. Proprio lì dove si è consumata l'aggressione sventata dall'intervento delle testimoni.