Donna molestata in Duomo a Milano: "Lo sapevo che eri ucraina"

Prima ha infastidito chiunque si trovasse a passare di lì. Poi ha scelto la sua preda, lasciandosi "guidare" dalla nazionalità comune, e ha abusato di lei. Un uomo di 41 anni, un cittadino ucraino senza fissa dimora in Italia e con precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, è stato arrestato domenica pomeriggio in Duomo a Milano con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una 32enne, sua connazionale.

Stando a quanto riferito dalla polizia, il blitz del 41enne è avvenuto verso le 19.30 nella piazza davanti alla Cattedrale. Dopo aver molestato alcuni passanti, tanto che una pattuglia dell'Esercito aveva già chiesto l'intervento di una volante, l'uomo si è avvicinato alla vittima, l'ha sorpresa alle spalle e le ha palpeggiato con violenza i glutei.

La 32enne ha immediatamente reagito parlando in ucraino all'aggressore, che per tutta risposta le ha detto: "Io lo sapevo che eri ucraina". Alla fine il maniaco è stato bloccato dagli agenti, che lo hanno fermato, identificato e dichiarato in arresto.