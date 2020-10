Milano, maniaco in azione in centro: molesta una donna, arrestato per violenza sessuale

Non si è preoccupato di essere tra i passanti in pieno centro città. Si è avventato sulla sua preda, ha colpito ed è fuggito. O almeno ci ha provato perché a due passi da lui c'erano i poliziotti, che lo hanno inseguito e bloccato.

A finire in manette, con l'accusa di violenza sessuale, è stato un ragazzo di 19 anni, cittadino russo. Teatro del suo blitz, avvenuto alle 18.45, è stata via Torino, la strada dello shopping di Milano, a due passi da piazza del Duomo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A finire nel mirino del maniaco è stata una 30enne italiana, che è stata sorpresa alle spalle mentre camminava in strada e palpeggiata con violenza. Le mosse del 19enne, però, non sono sfuggite a una Volante della Questura, che proprio in quel momento si trovava a passare di lì. Gli agenti sono così immediatamente intervenuti e hanno fermato il maniaco dopo una brevissima fuga. Per lui si sono quindi aperte le porte del carcere.