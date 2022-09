Ragazza molestata in centro a Milano: palpeggiata mentre cammina in strada

Abusata in strada. Molestata mentre passeggiava in centro. Una donna di 31 anni, una giovane italiana, è stata palpeggiata lunedì pomeriggio a Milano da un maniaco poi arrestato dalla polizia con l'accusa di violenza sessuale.

Il raid dell'uomo, un 30enne della Repubblica del Ciad, è scattato poco dopo le 14 in viale Tunisia, tra la zona di Porta Venezia e piazza della Repubblica. L'aggressore, stando a quanto ricostruito dalla questura, avrebbe sorpreso la vittima alle spalle e l'avrebbe più volte palpeggiata nelle parti intime, in strada.

A dare l'allarme a una volante di passaggio, mentre la 31enne cercava di allontanarsi e trovare un rifugio sicuro, è stato un passante che ha assistito alla violenza e ha subito chiesto aiuto. Gli agenti hanno quindi raggiunto l'uomo poco distante e lo hanno bloccato. Dopo il racconto della vittima, che è stata visitata sul posto da un'ambulanza, il maniaco è stato dichiarato in arresto. La ragazza, nonostante lo spavento, non ha avuto bisogno del ricovero in ospedale.