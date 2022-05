La donna che prende a morsi un poliziotto

Stava litigando con un uomo, come lei sotto l'effetto dell'acol, quando ha visto arrivare i poliziotti e se l'è presa anche con loro, mordendo un agente. L'accaduto nel pomeriggio di domenica 1° maggio, verso le 17, in viale Pisa, zona Bande Nere.

Dopo la segnalazione di una lite in corso, la volante era intevenuta vicino al bar Rebelot, trovando un uomo e una donna entrambi 'ubriachi', che hanno smesso di discutere quando si sono accorti degli agenti.

Nel vedere la polizia, lei, una 28enne nigeriana, irregolare in Italia e con precendenti, ha iniziato a inveire, per poi prendere a morsi uno di loro, che ha riportato una prognosi di cinque giorni. A quel punto per la giovane è scattato l'arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Nessuna conseguenza, invece, per l'uomo, un 35enne gambiano regolare nel nostro Paese.