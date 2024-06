Donna trovata morta in casa, attesa l'autopsia

Giallo a Pozzuolo Martesana. Una donna di 46 anni è stata trovato morta nella sua abitazione. A dare l'allarme è stato il marito. Sul corpo della vittima, di origini bielorusse, non ci sarebbero segni evidenti di violenza.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno constato il decesso. Il caso è in mano ai carabinieri del comando provinciale di Milano. Sul cadavere è stata disposta l'autopsia per comprendere le cause della morte.

Gli inquirenti hanno ascoltato il marito che lavora per un corriere espresso.