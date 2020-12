Milano, trovata donna morta da giorni: si indaga

Il corpo di una donna di 50 anni è stata trovato privo di vita in via Carlo Amoretti, estrema periferia nord di Milano, tra Quarto Oggiaro e Bovisasca, nel pomeriggio di mercoledì 16 dicembre, verso le 15. Il decesso sarebbe avvenuto diversi giorni prima del triste rinvenimento. Sul posto sono intervenuti 118, con ambulanza e automedica, e polizia di Stato.

Purtroppo i soccorritori, che hanno trovato il cadavere in posizione prona, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della signora, che sembrerebbe avvenuto all'interno di una baracca. A lanciare l'allarme non avendo più sue notizie è stata una conoscente della vittima.

Gli accertamenti per fare luce sull'accaduto sono affidati agli agenti della polizia di Stato. Al momento si attendono gli esami del medico legale per capire quali possano essere state le cause della morte.