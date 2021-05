Dramma a Dairago, trovato il corpo senza vita di una donna

Una donna è stata trovata cadavere nei campi di Dairago (hinterland Nord-Ovest di Milano) nella mattinata di mercoledì 19 maggio. Secondo quanto riferito dai carabinieri si tratterebbe della 35enne che era scomparsa dalla cittadina dell'altomilanese nella giornata di martedì.

Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Legnano, secondo quanto trapelato sembra che l'ipotesi investigativa più accreditata sia quella del gesto volontario.

La 35enne era scomparsa nella giornata di martedì quando si era allontanata da casa a bordo della sua automobile. I famigliari avevano denunciato la scomparsa ai carabinieri della stazione di Busto Garolfo che avevano fatto scattare le ricerche.

Dove e come chiedere aiuto

Parlare di suicidio non è semplice. Se stai vivendo una situazione di emergenza puoi chiamare il 112. Se sei in pericolo o conosci qualcuno che lo sia puoi chiamare il Telefono Amico al numero 02 2327 2327 (servizio attivo tutti i giorni dalle 10 alle 24) oppure puoi metterti in contatto con loro attraverso la chat di Whatsapp al numero 345 036 1628 (servizio attivo tutti i giorni dalle 18 alle 21). Altrimenti puoi rivolgerti a Samaritans Onlus al numero 06 77208977 (costi da piani tariffari del tuo operatore), un servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.