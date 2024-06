Il cadavere di una donna è stato ripescato nel fiume Adda

Il cadavere di una donna di 76 anni è stato recuperato nell'Adda, all'altezza di Trezzo sull'Adda (Milano). Drammatico lunedì mattina lungo le sponde del fiume che separa le province di Milano e quella di Bergamo. Poco dopo le 13, la centrale operativa del 1-1-2 ha ricevuto la richiesta d'aiuto per la presenza di una donna - apparentemente morta - in acqua.

Sul posto, in via Alzaia all'altezza del ponte dell'Autostrada A4, sono intervenuti i soccorritori dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) con ambulanza e automedica. Con loro anche i vigili del fuoco, che hanno recuperato la donna dalle acque del fiume. Per lei non c'era più niente da fare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia Pioltello. Secondo i militari si tratterebbe di un gesto estremo: la donna, un'italiana, si sarebbe gettata da una sponda dell'Adda. In mattinata un uomo sui 70 anni era stato ripescato senza vita sul Naviglio Pavese, a Binasco (Milano).

