Donna trovata senza vita in casa: morta da almeno una settimana

Una donna di 68 anni è stata ritrovata senza vita nella sua abitazione. Il triste rinvenimento ib via Galliano, a Pontevecchio di Magenta (Milano). Almeno una settimana prima sarebbe avvenuto il decesso della signora, che si chiamava Graziella, viveva da sola in una casa comunale ed era abbastanza nota nella cittadina.

Ad allertare il 112 sono stati i vicini della donna, che avevano notato la sua assenza. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco di Inveruno e 118, ma per Graziella non c'era nulla da fare: ne è stato constatato il decesso, sopraggiunto diversi giorni prima. Sul corpo non c'erano segni di violenza: al momento l'ipotesi è che abbia accusato un malore, risultato fatale.

Un esame più accurato, in ogni caso, stabilirà con più precisione cause e momento della morte, prima che si svolgano i funerali per dire addio alla 68enne.