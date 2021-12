Donna muore la notte di Natale subito dopo la messa

Dramma la notte di Natale a Legnano, nel Milanese, dove una donna è morta subito dopo la messa di mezzanotte.

Il dramma si è consumato fuori dalla chiesa di San Giovanni di via Liguria. La vittima, 74 anni, si è accasciata al suolo davanti ad altri fedeli che stavano recuperando le loro auto per tornare a casa e che l’hanno subito soccorsa.

Sul posto sono intervenuti gli equipaggi di un’ambulanza e un’auto medica che hanno cercato di rianimare la 74enne e l’hanno accompagnata in codice rosso all’ospedale di Castellanza, dove poi i medici non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. La morte è verosimilmente avvenuta per un malore.