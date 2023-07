Dramma in centro a Milano: donna precipita dalla finestra e muore

Tragedia nella notte tra mercoledì e giovedì in via Giorgio Jan a Milano, traversa di corso Buenos Aires, in zona Lima. Verso le 4.30, una donna di 51 anni è precipitata da una finestra al terzo piano di un condominio all'angolo con piazzale Lavater ed è caduta sul marciapiedi, in strada.

Immediato l'intervento degli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118, ma per la vittima non c'è stato nulla da fare: i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. I rilievi per fare luce sul dramma sono stati effettuati dai carabinieri.

Stando ai primi accertamenti, l'ipotesi più probabile è che si sia trattato di suicidio. Sul corpo non sono stati trovati segni di violenza, così come nell'appartamento non ci sarebbero segni della presenza di altre persone. La vittima avrebbe anche lasciato un biglietto per spiegare il suo gesto.