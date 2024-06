Il giallo della donna trovata morta in casa dal marito (che mancava da due giorni)

Quando il marito è rientrato, lei era priva di sensi sul pavimento. Ormai morta. È mistero sul decesso di una donna di 46 anni - Hanna Herasimchyk, nata in Bielorussia nel gennaio del '78 - trovata cadavere giovedì mattina nell'appartamento in cui viveva con il compagno, nel palazzo al civico 5 di via del Citra a Pozzuolo Martesana. A chiedere l'intervento dei soccorritori del 118, che hanno poi allertato i carabinieri, è stato proprio suo marito, un 43enne polacco, che verso le 5 ha dato l'allarme. Per lei non c'era già più nulla da fare e i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Un decesso su cui adesso stanno cercando di fare chiarezza i militari. Tante delle risposte arriveranno dall'autopsia, già fissata per lunedì. Il primo passo sarà capire quando la donna è morta - sembra escluso che il dramma si sia consumato poche ore prima del ritrovamento -, ma soprattutto capire come. Sul corpo non c'erano segni evidenti di violenza, se non alcune ecchimosi che sarebbero un po' datate nel tempo. Non risultano denunce della vittima nei confronti del marito, anche se nel passato pare ci sia stato qualche vecchio intervento dei carabinieri per alcune liti.

Il 43enne, che lavora come corriere, è stato ascoltato come persona informata sui fatti nella caserma di Cassano d'Adda: sembra - stando a quanto appreso - che ha raccontato di aver trascorso gli ultimi due giorni lontano da casa perché i rapporti con la moglie non erano buoni. Giovedì all'alba, quando sarebbe rientrato, avrebbe poi ritrovato il cadavere della donna, che in passato aveva lavorato come ballerina in alcuni locali notturni.

Gli specialisti della "Sezione investigazioni scientifiche" hanno già effettuato degli accertamenti nell'abitazione, che non era particolarmente in ordine anche se non ci sarebbero tracce evidenti di lotta. Non è escluso che Hanna sia morta a causa di un malore, ma le prime risposte decisive arriveranno soltanto dopo l'esame del corpo.