Donna muore in casa: il corpo scoperto due settimane dopo

Dramma della solitudine a San Colombano al Lambro, nel Milanese. Domenica pomeriggio, in un appartamento di via Steffenini, polizia locale e vigili del fuoco hanno infatti scoperto il corpo di una 80enne, presumibilmente morta da almeno un paio di settimane.

Ghisa e caschi rossi sono intervenuti dopo che alcuni parenti hanno segnalato che ormai da giorni non avevano più contatti con la vittima. Quando i soccorritori sono riusciti a entrare nell'abitazione, per l'anziana non c'era già più nulla da fare.

Gli stessi familiari - che pare l'avessero sentita l'ultima volta proprio un paio di settimane fa - hanno spiegato che l'80enne soffriva di alcune patologie. Pochissimi i dubbi: la morte sarebbe avvenuta per cause naturali.