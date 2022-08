Donna trovata morta accanto ai binari in stazione

Tragedia lunedì mattina in via Cellini, nei pressi della stazione di Villasanta, in Brianza. Verso le 8.30, a pochi passi dai binari, è stato scoperto il corpo ormai senza vita di una donna di 63 anni. Nonostante l'intervento dei soccorritori del 118, per lei non c'è stato nulla da fare.

Ancora sconosciute le cause della morte. Alle forze dell'ordine il compito di accertare cosa sia successo. Inevitabili i disagi per la circolazione dei treni: "Sulla linea Monza-Molteno, il traffico ferroviario è sospeso in prossimità di Villasanta per il rinvenimento di un cadavere in prossimità dei binari", hanno fatto sapere da Rfi, rete ferroviaria italiana.

"Traffico rallentato, in via precauzionale, sulla linea Monza-Carnate. Le autorità competenti sono presenti sul posto per svolgere i necessari accertamenti. È in corso - ha concluso la società che ha in gestione l'infrastruttura - la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria. Attivato servizio sostitutivo con autobus fra Monza e Triuggio".

Soltanto domenica un uomo di 30 anni era morto travolto da un treno a Milano, tra le stazioni di Centrale e Garibaldi. Il 30enne era stato investito da un convoglio diretto all'aeroporto di Malpensa ed era morto praticamente sul colpo.