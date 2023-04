Donna travolta e uccisa da un treno: convogli in tilt

Una donna di 61 anni è stata uccisa da un treno lunedì mattina nel Milanese, a Parabiago. L'incidente ferroviario è accaduto nei pressi della stazione, attorno alle 10.30. La donna, secondo le prime indicazioni, è morta sul colpo.

A darne notizia è il Comando provinciale dei vigili del fuoco di Milano, che sul posto è intervenuto con un equipaggio. Insieme a loro il personale sanitario che non ha potuto far nulla.

Il treno, stando a quanto riferito, andava in direzione Varese. Diverse linee Trenord sono bloccate a causa dell'episodio. Sul posto ci sono le forze dell'ordine e le autorità: ancora incerta la dinamica ma non si esclude che possa essere stato un gesto estremo.

Diverse le linee coinvolte nei disagi a catena per via dell'incidente: S5 Varese-Milano Passante-Treviglio, Laveno-Sesto Calende, Domodossola-Arona-Gallarate-Milano, Porto Ceresio-Varese-Gallarate-Milano e Domodossola-Milano.

L'azienda Trenord ha informato che in seguito a un investimento di una persona nei pressi della stazione di Parabiago la circolazione è attualmente sospesa al fine di permettere gli accertamenti da parte delle autorità competenti. La società invita i passeggeri a monitorare l'app e i monitor nelle stazioni.

Parlare di suicidio non è semplice. Se stai vivendo una situazione di emergenza puoi chiamare il 112. Se sei in pericolo o conosci qualcuno che lo sia puoi chiamare il Telefono Amico al numero 02 2327 2327 (servizio attivo tutti i giorni dalle 10 alle 24) oppure puoi metterti in contatto con loro attraverso la chat di Whatsapp al numero 345 036 1628 (servizio attivo tutti i giorni dalle 18 alle 21). Altrimenti puoi rivolgerti a Samaritans Onlus al numero 06 77208977 (costi da piani tariffari del tuo operatore), un servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.