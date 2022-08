Donna trovata morta in una fabbrica abbandonata

Una donna è stata trovata morta in una fabbrica abbandonata. L'accaduto nel pomeriggio di giovedì 18 agosto, poco prima delle 14, in via Padova, all'altezza del 401, nelle adiacenze di Cascina Gobba.

Sul posto sono intervenuti 118 e polizia di Stato. La persona, che dovrebbe avere 35 anni, era una senza fissa dimora. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso: al loro arrivo era già in arresto cardiaco.

Sul corpo della donna per ora non sono stati riscontrati segni di violenza. Per questo l'ipotesi è che a causare il decesso possano essere state cause naturali.